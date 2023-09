वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी- "गुजरात की छवि खराब करने की साजिश की गई"

Highlights वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2003 में शुरू हुआ था जब मोदी मुख्यमंत्री थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि समिट ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अहमदाबाद: वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2003 में शुरू हुआ था जब मोदी मुख्यमंत्री थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: At a programme marking 20 years of the Vibrant Gujarat Global Summit, Executive Chairman of ArcelorMittal Lakshmi Mittal says "We have kept a goal to increase our production capacity first 2 fold and then 3 fold. We will make technologically advanced… pic.twitter.com/ELsF7oX4nI — ANI (@ANI) September 27, 2023

उन्होंने कहा कि समिट ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया भर में गुजरात की छवि खराब करने की साजिश की गई। पीएम मोदी ने कहा, "उस बुरे वक्त में भी मैंने तय किया कि चाहे जो भी स्थिति हो, मैं अपने गुजरात को इस कठिन वक्त से बाहर निकालूंगा।"

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: PM Modi addresses an event marking 20 years of the Vibrant Gujarat Global Summit, "Vibrant Gujarat is not just a programme of branding but more than that it is a programme of bonding" pic.twitter.com/8md2Y3XuqT — ANI (@ANI) September 27, 2023

उन्होंने कहा, "तत्कालीन केंद्र सरकार (यूपीए) ने भी गुजरात को किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया, मंत्री कभी जीवंत गुजरात नहीं आए। विदेशी निवेशक गुजरात में निवेश करने से डरते थे।" वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 12:45 बजे छोटाउदेपुर के बोडेली पहुंचेंगे जहां वह 5,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: PM Modi says, "...Those who ran central govt earlier used to link Gujarat's development with politics. Minister of then central govt used to refuse to come to Vibrant Gujarat...they used to threaten foreign investors and tried to stop them(foreign… pic.twitter.com/1kp0iIxNF0 — ANI (@ANI) September 27, 2023

प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साइंस सिटी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बयान में कहा गया है कि इसमें उद्योग संघों, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों, युवा उद्यमियों और उच्च और तकनीकी शिक्षा कॉलेजों के छात्रों की भागीदारी होगी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: PM Modi says "We not only did redevelopment of Gujarat but also thought about its future, we made 'Vibrant Gujarat' a key channel for this. 'Vibrant Gujarat' was made a channel to increase the self-confidence of Gujarat and a channel to speak to the… pic.twitter.com/IR0S3Whedk — ANI (@ANI) September 27, 2023

शिखर सम्मेलन की यात्रा 28 सितंबर, 2003 को शुरू हुई। बयान में कहा गया कि समय के साथ यह वास्तव में एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया, जिसने भारत में सबसे प्रमुख व्यावसायिक शिखर सम्मेलनों में से एक होने का दर्जा प्राप्त किया। इसमें कहा गया है कि 2003 में लगभग 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों में से शिखर सम्मेलन में 2019 में 135 से अधिक देशों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों की भारी भागीदारी देखी गई।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: PM Modi says, "When Vibrant Gujarat was started, there were no big hotels in Gujarat where foreign guests could stay. Even govt guesthouses used to get full and we used even University guesthouses..." pic.twitter.com/DQao9D8lLK — ANI (@ANI) September 27, 2023

बयान में कहा गया है कि पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे।

इसमें कहा गया है कि गुजरात के स्कूलों में बनाए गए हजारों नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) लैब और अन्य बुनियादी ढांचे प्रधान मंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। वह मिशन के तहत पूरे गुजरात में स्कूलों की हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।

मोदी 'विद्या समीक्षा केंद्र 2.0' परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। बयान में कहा गया है कि यह परियोजना 'विद्या समीक्षा केंद्र' की सफलता पर बनाई जाएगी, जिसने गुजरात में स्कूलों की निरंतर निगरानी और छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार सुनिश्चित किया है। इसमें कहा गया है कि 'विद्या समीक्षा केंद्र 2.0' से गुजरात के सभी जिलों और ब्लॉकों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी।

Web Title: PM Modi at Vibrant Gujarat Global Summit Says There Was a Conspiracy to Malign State's Image