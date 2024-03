PM Modi West Bengal: 'हर चोट का जवाब वोट से देना है', पीएम मोदी ने संदेशखाली मुद्दे पर टीएमसी पर हमला बोला

Highlights पीएम मोदी ने संदेशखाली मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरा कुछ लोगों का वोट संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है पीएम मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी है और मैं बंगाल के लोगों से वादा करता हूं कि लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा

PM Modi West Bengal: पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बंगाल दौरे पर हैं। पीएम ने सीएम ममता पर हमला बोला। TMC का ये अपराधी नेता करीब करीब दो महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा जो उनको बचाता रहा। पीएम ने वहां मौजूद लोगों से पूछा 'क्या ऐसी TMC को आप माफ करेंगे?' उन्होंने संदेशखाली मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि हर चोट का जवाब वोट से देना है आज पश्चिम बंगाल की जनता अपनी सीएम दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन के सभी कद्दावर नेता संदेशखाली घटना पर चुप थे। गठबंधन के नेता गांधीजी के तीन बंदरों की तरह थे। कांग्रेस प्रमुख ने कहा- 'अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब चलता रहता है।

#WATCH | PM Modi attacks TMC on Sandeshkhali issue while addressing a public rally in West Bengal's Arambagh



He says, "...'Har chot ka jawab vote se dena hai'. Today, the people of West Bengal are asking their CM 'Didi'- is the vote of some people more important than atrocities… pic.twitter.com/5yjJWVgxx6