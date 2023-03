राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ वायनाड में पीएम मोदी का फूंका गया पुतला, पार्टी विधायक टी सिद्दीकी समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार, देखें

Highlights राहुल गांधी लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।

वायनाडः राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने पर वायनाड में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उसके युवा और छात्र संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने समेत जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वायनाड के कालपेट्टा में बीएसएनएल के कार्यालय तक विरोध मार्च में शामिल विधायक टी सिद्दीकी सहित कांग्रेस नेताओं को वहां से से हटा दिया गया और पुलिस द्वारा उन्हें बस से ले जाया गया।

सिद्दीकी के अलावा, युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। टीवी चैनल पर प्रसारित दृश्यों के अनुसार, पार्टी और उसके युवा और छात्र संगठनों के नेता और कार्यकर्ता बीएसएनएल कार्यालय तक मार्च करने के बाद उसके सामने सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया। युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बीएसएनएल कार्यालय परिसर के सामने पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों पर चढ़ते हुए भी देखा गया।

