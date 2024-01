Highlights अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान भारत नहीं मोरक्को का है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ किया तोपखाना के पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में एक भारतीय यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गलत बताया है। दरअसल पहले खबर आई कि अफगानिस्तान में एक भारतीय यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने ये जानकारी दी। टोलो न्यूज ने बदख्शां के सूचना और संस्कृति विभाग के प्रमुख जबीहुल्लाह अमीरी के हवाले से बताया कि एक भारतीय यात्री विमान बदख्शां प्रांत के कुरान-मुंजन और ज़िबक जिले में तोपखाना के पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

#Breaking | The unfortunate plane crash that has just occurred in #Afghanistan is neither an Indian Scheduled Aircraft nor a Non Scheduled (NSOP)/Charter aircraft. It is a Moroccan registered small aircraft. More details are awaited: Ministry of Civil Aviation @MoCA_GoIpic.twitter.com/OZh9omE9Mn