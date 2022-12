'संघ के लोग भारत को 'टुकड़े-टुकड़े' में विभाजित कर रहे हैं', मणिशंकर अय्यर ने आरएसएस पर साधा निशाना

Highlights मणिशंकर अय्यर ने संघ पर साधा निशाना कहा- संघ के लोग भारत को 'टुकड़े-टुकड़े' में विभाजित कर रहे हैं कहा- भारत जोड़ो यात्रा का कोई चुनावी मकसद नहीं है

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर देश तोड़ने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मणिशंकर अय्यर ने कहा, " ''ये 'संघ परिवार' के लोग हैं जो भारत को धर्म, भाषा और जाति के आधार पर 'टुकड़े-टुकड़े' में विभाजित कर रहे हैं। ये यात्रा इसके खिलाफ है। हमें देश को तोड़ने की कोशिशों के खिलाफ लड़ना होगा।''

#WATCH | Delhi: It's the people of 'Sangh Parivaar' who're dividing India into 'tukde-tukde' on the basis of religion, language & caste. This yatra is against it. We've to fight against the attempts to break the country: Congress leader Mani Shankar Aiyar pic.twitter.com/jGbGS6lpEx