जिसे कांग्रेस ने शीर्ष पदों पर समर्थन दिया, अब वो उसी पार्टी के खिलाफ बोल रहे: गुलाम नबी आजाद पर पवन खेड़ा का पलटवार

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को गुलाम नबी आजाद पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस राजनेता (गुलाम नबी आजाद) को उनकी पार्टी ने पार्टी के शीर्ष पदों पर समर्थन दिया था, अब उस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने पार्टी का भरोसा तोड़ा। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आजाद हूं, लेकिन पिछले दो दिनों में उनकी टिप्पणियों को सुनने के बाद हमें लगता है कि वह 'गुलाम' बन गए हैं।

गौरतलब है कि बुधवार समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (डीएपी) प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की कमियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां सभी राजनीतिक पार्टियों में होती हैं, कांग्रेस में भी कुछ कमियां रही हैं। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को ठीक करे, आगे बढ़े और एक राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका निभाए।

The politician (Ghulam Nabi Azad) who was supported by his party (Congress), given the top posts of the party, now is speaking against that party. He (Ghulam Nabi Azad) broke the trust of the party. When he left the party he said I am free now, but after listening to his comments… pic.twitter.com/AT02fhz4Jf