CM Nitish Kumar: 'हम प्रचार नहीं, काम करते हैं', सीएम नीतीश कुमार ने कहा

Highlights नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में सारे काम उन्होंने किया साल 2005 से पहले बिहार में कोई काम होता था बिहार में शाम होते ही कोई बाहर नहीं निकलता था

CM Nitish Kumar:बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वह प्रचार नहीं काम करते हैं। नीतीश ने बिना नाम लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उसने कौन सा काम किया है, सारे काम हमने किया।

#WATCH | Patna: Bihar CM Nitish Kumar says, "We have done all the work (in Bihar)... Now see, how many buildings are there in Patna... We do not advertise our work. However, other people are advertising their work without even doing anything... When our government was formed,… pic.twitter.com/2zDZZvYhMM