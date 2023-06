सीएम हाउस में राजनीतिक बैठक पर भाजपा ने जताई नाराजगी, कहा-नीतीश कुमार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं

Highlights नीतीश कुमार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार बैठक कर लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहार को बर्बाद कर रहे है और जितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे।

पटनाः बिहार में मुख्यमंत्री आवास में विपक्षी एकता की बैठक किए जाने पर भाजपा ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने की रणनीति बनाने के लिए 18 दलों के विपक्षी नेताओं की पटना में मुख्यमंत्री आवास में महाबैठक हुई।

इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न राजनीतिक दलों का बैठक आयोजन करना सही नहीं है। नीतीश कुमार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी तरह का बैठक कर लें, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार दूसरे के विधायकों के दम पर जितने रहना है, वे रह लें। लेकिन उनका हटना तय है। वे बिहार को बर्बाद कर रहे है और जितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। वो बिहार को बर्बाद ही करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में आज लूटिंग इंडिया वाले लोगों की बैठक हुई।

