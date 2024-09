Passport Seva: फिर एक बार सेवा में हाजिर 'पासपोर्ट पोर्टल', एप्लीकेशन के लिए ऐसे करें रीशेड्यूल

Highlights Passport Seva: पासपोर्ट सेवा पोर्टल फिर से शुरू Passport Seva: 29 अगस्त से 2 सितंबर तक तकनीकी कारणों से थी बंद Passport Seva: नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दी गई है

Passport Seva:पासपोर्ट सेवा पोर्टल पिछले कुछ दिनों से तकनीकी कारणों से सेवा नहीं में उपलब्ध नहीं था, जिसे लेकर लोगों के बीच आपाधापी मची हुई थी, लेकिन अब पूरी तरह से इसे शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि अगस्त 29 से 2 सितंबर 2024 के बीच सेवा बाधित थी। पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन सभी तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये सेवा चालू नहीं थी। गौरतलब है कि यह जानकारी भारतीयों के लिए अहम है क्योंकि उन्हें देश से बाहर जाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है।

पासपोर्ट सेवा पोर्टल में जो तकनीकी गड़बड़ी 29 अगस्त से 2 सितंबर 2024 के बीच उत्पन्न हुई। अब आधिकारिक रूप से बताया गया है कि 29 अगस्त 2024 यानी गुरुवार को रात 8 बजे से ये सेवा बाधित हो गई थी, जो सोमवार 2 सितंबर 2024 तक जारी रही। इस अवधि के दौरान यह देश के नागरिकों और सभी विदेश मंत्रालय/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/बीओआई/आईएसपी/डीओपी/पुलिस प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं रही थी।

अब पासपोर्ट सेवा हेल्प डेस्क की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 'निर्धारित समय से पहले तकनीकी रखरखाव सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, पासपोर्ट सेवा पोर्टल और GPSP अब सभी नागरिकों और संबंधित अधिकारियों के लिए उपलब्ध है'।

Advisory - After successful completion of technical maintenance well before schedule, Passport Seva portal & GPSP is now available for all citizens & concerned authorities @SecretaryCPVOIA@MEAIndia@CPVIndia