वीडियो: यात्री ने विमान में बैठे हुए बनाया 'चंद्रयान-3' की लॉन्चिंग का वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ

नई दिल्ली: भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्र मिशन-‘चंद्रयान-3’ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद यह चंद्रमा की कक्षा में भी सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। 14 जुलाई को जब ‘चंद्रयान-3’ की लॉन्चिंग हो रही थी तब भारतीयों के साथ-साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी थीं।

अब सोशल मीडिया पर ‘चंद्रयान-3’ की लॉन्चिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक यात्री ने विमान में बैठे हुए बनाया है। चेन्नई से ढाका के लिए उड़ान भरने वाले एक इंडिगो यात्री इस खास नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया।

When #aviation meets 🤝#astronomy!



A passenger aboard @IndiGo6E 's #Chennai- #Dhaka flight has captured this beautiful liftoff of #Chandrayaan3 🚀 😍



Video credits to the respective owner.