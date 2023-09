Parliament special session: महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन, बसपा प्रमुख मायावती बोलीं- तुरंत लागू करने का रास्ता निकाले सरकार, देखें वीडियो

Highlights ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक में सीट निर्धारित करने के मापदंडों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। बसपा महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने में मदद करेगी।

Parliament special session: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में कुछ प्रावधान हैं जिससे इसके कार्यान्वयन में 15 से 16 साल की देरी होगी। सरकार जल्द इस पर कदम उठाएं। कई चुनाव तक ये आरक्षण नहीं मिल पाएगा।

VIDEO | "There are some provisions in the Women's Reservation Bill that will delay its implementation by 15 to 16 years," says BSP chief @Mayawati at a press conference. pic.twitter.com/DIrNIRpf5S