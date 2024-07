Parliament Session 2024 Live: पहले घोटालों की खबरें पढ़ने को मिलती थीं, पीएम मोदी ने कहा- भारत घुस कर मारता है!, देखें वीडियो

Highlights हम तुष्टिकरण नहीं बल्कि सन्तुष्टिकरण के विचार को लेकर चले हैं। देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण का गवर्नेंस मॉडल भी देखा है। लगातार झूठ चलाने के बावजूद उनकी घोर पराजय हुई।

Parliament Session 2024 Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जनता ने हमें चुना है और मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद उनकी घोर पराजय हुई। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत के लोग निराश हो चुके थे। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी है। देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण का गवर्नेंस मॉडल भी देखा है। लेकिन हम तुष्टिकरण नहीं बल्कि सन्तुष्टिकरण के विचार को लेकर चले हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...The country has blessed us for our zero-tolerance policy towards corruption. Today India's credibility has increased across the world...The sole aim of our every policy, every decision, every action has been India first." pic.twitter.com/hnRN8VKFPu — ANI (@ANI) July 2, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के विचार को लेकर चले हैं। जब हम सन्तुष्टिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है हर योजना का सैचुरेशन। जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है, सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है। इसी के आधार पर देश की जनता ने हमें समर्थन देकर मुहर लगा दी है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "This country has seen the politics of appeasement for a long time and the model of governance of appeasement for a long time...'Hum tushtikaran nahi santushtikaran ke vichaar ko lekar chalein hai'..." pic.twitter.com/Dk05yxuRAl — ANI (@ANI) July 2, 2024

देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य भारत सर्वप्रथम रहा है, हमारी हर नीति, निर्णय और कार्य का एक ही तराजू ‘भारत प्रथम’ रहा है। हमारे कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, यह इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना। सबसे बड़ा चुनाव अभियान था, देश की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है, लोकतांत्रिक विश्व के लिए गौरवपूर्ण घटना है।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...I assure the countrymen that we have taken the resolution of Viksit Bharat and we will make efforts to fulfil that resolution and we will do it with full dedication and honesty and we will spend every moment of our time to fulfil this… pic.twitter.com/Dt6WsUi02x — ANI (@ANI) July 2, 2024

इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है और इसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम देश की जनता के सामने नम्रतापूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं।

मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। समय का पल-पल और शरीर का कण-कण विकसित भारत के सपने को पूरा करने में लगाएंगे।

