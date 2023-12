Parliament security breach: 13 दिसंबर ही क्यों, संसद सुरक्षा में चूक, 6 लोग शामिल, 4 अरेस्ट और 2 की तलाश तेज, जानें अपडेट

Highlights संसद भवन की सुरक्षा तोड़ने वाले आरोपी हैं। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे है। निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

Parliament security breach: संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार ने जांच तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक्शन में है। आधिकारिक सूत्र ने कहा कि पुलिस को संसद की सुरक्षा चूक में 6 लोगों के शामिल होने का संदेह है। 4 गिरफ्तार हुए और 2 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तार लोगों के पास से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला, पूछताछ जारी है।

संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस सूत्रों ने कहा कि सभी 6 संदिग्ध गुरुग्राम में ठहरे थे और एक-दूसरे को जानते हैं। संसद भवन की सुरक्षा तोड़ने वाले आरोपी हैं। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे है। नीलम और शिंदे बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था और देश उन शहीदों को नमन कर रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के भीतर दो लोगों के कूदने की घटना को गंभीर करार देते हुए बुधवार को कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है जिसके निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सदन में यह भी कहा कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा होगी तथा सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार भी किए जाएंगे।

बिरला ने लोकसभा में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों को रोकने और दबोचने में मुस्तैदी एवं निडरता दिखाने के लिए सांसदों, सुरक्षाकर्मियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने अपराह्न चार बजे सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बिरला ने लोकसभा में सदस्यों से कहा, ‘‘आज जो आज घटना घटी है वह हम सबके लिए चिंता का विषय है। यह गंभीर घटना भी है।

हमारे सांसदों, सुरक्षाकर्मियों, मार्शलों, चैम्बर स्टॉफ ने जिस तरह से मुस्तैदी और निडरता के साथ उनको (कूदने वालों को) दबोचा, मैं उसके लिए उन सबको बधाई देता हूं।’’ उन्होंने कहा , ‘‘आज के दिन ही 2001 में इसी तरह से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, संसद सुरक्षा बल, अन्य लोगों ने उस हमले को विफल किया था।

आज घटना को विफल करने के लिए हमने जो सामूहिक प्रयास किया है उसके लिए सदन को बधाई देता हूं।’’ लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया, ‘‘हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत जो निष्कर्ष निकलेंगे, उनके अनुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। सभी दलों के नेताओं और सांसदों ने ऐसा आग्रह भी किया है।’’

बिरला ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में क्या-क्या सुधार हो सकता है, उस पर सभी दलों के नेताओं के सुझाव के आधार पर कदम उठाये जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम सब इस बात पर एकमत हैं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसी तरह हम देशहित में अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे।’’

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो लोग अचानक सदन के भीतर कूद गए और केन के जरिये धुआं फैला दिया। इसके तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। सदन में करीब एक बजे शून्यकाल के दौरान यह घटना घटी।

