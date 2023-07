Parliament Monsoon Session: कांग्रेस सांसदों ने दोनों सदनों को स्थगन प्रस्ताव भेजा, मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा

Highlights संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार व्यवधानों का सामना कर रहा कांग्रेस सांसदों ने संघर्षग्रस्त राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया कांग्रेस के निकम टैगोर और मनीष तिवारी ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस का प्रस्ताव दिया

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार व्यवधानों का सामना कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस सांसदों ने संघर्षग्रस्त राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर और मनीष तिवारी ने पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस का प्रस्ताव दिया है, जिसमें "चल रहे जातीय संघर्ष" के संबंध में चर्चा करने के लिए शून्यकाल, प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों को निलंबित करने के लिए कहा गया है।

Monsoon session of Parliament | Congress Lok Sabha MP Manish Tewari gives adjournment motion notice to discuss the "ethnic clashes taking place in Manipur."



