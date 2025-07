Parliament Monsoon Session 2025: ऑपरेशन सिंदूर पर तय समय के बावजूद नहीं शुरू हुई चर्चा, बिहार SIR को लेकर विपक्ष का संसद हंगामा

Parliament Monsoon Session 2025: विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर एक बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने सदन की बैठक शुरू होते ही एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया और प्रश्नकाल नहीं चल सका। बैठक 12 बजे पुन: शुरू हुई तब भी विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए आसन के समीप आ गए और एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए आश्वासन की मांग करने लगे।

#WATCH | On Lok Sabha adjourned before commencement of discussion on Operation Sindoor, Union Minister Kiren Rijiju says, "Why are the Congress and Opposition now running away from discussion on Operation Sindoor?..."



"We were all ready for the discussion. 10 minutes before the… pic.twitter.com/tY25JphVBA — ANI (@ANI) July 28, 2025

सदन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने आवश्यक कागज सदन में प्रस्तुत कराए। इस दौरान विपक्षी सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा और आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे।

इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आसन पर पहुंचे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू कराने की बात कही, लेकिन हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसदों के नारेबाजी करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए बिरला ने कहा कि सभी दलों के नेताओं की सहमति से आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होनी है।

#WATCH | Union Minister Kiren Rijiju says, "Opposition has made a U-turn. This will not work. After half an hour, the Parliament proceedings will resume. The Defence Minister will open the debate. I urge everyone to listen to him. No Opposition party should speak the language of… https://t.co/knoRyby1H7pic.twitter.com/BDE8vW1IRv — ANI (@ANI) July 28, 2025

उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, ‘‘कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के नेताओं के बीच इस पर सहमति बनी थी। क्या आप नहीं चाहते कि चर्चा हो।’’ उन्होंने कहा कि अन्य किसी भी मुद्दे पर चर्चा का निर्णय उस विषय को सदन में उठाने से नहीं होगा और नियम प्रक्रिया के तहत कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) में ही तय होगा कि किस मुद्दे पर चर्चा होगी।

बिरला ने कहा, ‘‘आप लोग मेरे चैंबर में आकर सहमति जताते हैं और यहां आकर आपका व्यवहार कुछ और होता है। राजनीतिक दलों में प्रतिबद्धता भी कोई चीज होती है। आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं तो अपनी सीट पर बैठिए।’’

#WATCH | Delhi: On AIIA President Moulana Sajid Rashidi's derogatory remark against SP MP Dimple Yadav, BJP National Spokesperson Pradeep Bhandari says, "It is a matter of great sadness that Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi Vadra are silent on the indecent… pic.twitter.com/luz7NGDtkz — ANI (@ANI) July 28, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप लोग नहीं चाहते तो कार्यवाही स्थगित कर दूं?’’ हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 10 मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर एक बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य ‘एसआईआर वापस लो’ के नारे लगाने लगे।

बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों के तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने पर निराशा जताई और सवाल किया कि आखिर नियोजित तरीके से प्रश्नकाल क्यों बाधित किया जा रहा है?

#WATCH | Opposition MPs continue to sloganeer in the Lok Sabha before the commencement of discussion on Operation Sindoor; House adjourned till 1300 hours



Speaker Om Birla says, "First, you ask for a debate on Operation Sindoor, then in the House, you come into the Well of the… pic.twitter.com/7paLyqzVtH — ANI (@ANI) July 28, 2025

बिरला का कहना था, ‘‘क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? आप लोग आए थे और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए...आखिर अब सदन क्यों नहीं चलने दे रहे?’’ उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा, ‘‘माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपने नेताओं को समझाओ कि इन्हें सदन में पर्चिया फेंकने और तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा गया है।’’ हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 12 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

#WATCH | "If I speak it will be inside (the House)...I am aware of that (adjournment of Lok Sabha)..My opportunity is inside," says Congress MP & LoP Lok Sabha Rahul Gandhi after Lok Sabha adjourned till 1300 hours before commencement of discussion on Operation Sindoor. pic.twitter.com/1AjkiXntUu — ANI (@ANI) July 28, 2025

Web Title: Parliament Monsoon Session 2025 live Opposition creates ruckus on issue of SIR in Lok Sabha discussion on Operation Sindoor could not start