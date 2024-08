Paris Olympics 2024: विनेश फोगाट ने फाइनल के लिए क्वालिफाई, क्यूबा की लोपेज को पटका

Paris Olympics 2024: विनेश फोगाट ने क्यूबा की युस्नेलिस लोपेज को महिला वर्ग 50 किलोग्राम में हराकर कुश्ती के फाइनल मुकाबले में पहुंचने में सफल हुईं। हालांकि, उनके इस गेम से सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है। हालांकि, विनेश को आखिर राउंड में क्यूबा की खिलाड़ी के खिलाफ बढ़त बनाने में सफल रहीं। दूसरी ओर भारतीय हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में जबरदस्त खेल रही है।

VINESH PHOGAT BECOMES THE FIRST INDIAN TO WIN THE GOLD OR SILVER MEDAL FOR INDIA AT THE PARIS OLYMPICS. 💥 pic.twitter.com/ma6SAqZw0h

इस जीत के साथ विनेश ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी बन गई हैं। गौरतलब है कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज को 5-0 से दी मात दी। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिद्विंदी को एक मिनट का मौका अटैक करने के लिए नहीं दिया और वो क्यूबा की खिलाड़ी पर हावी रहीं।

विनेश को सबसे ज्यादा प्वाइंट्स अंतिम राउंड में मिले, जिसमें क्यूबा की खिलाड़ी उनके लॉक से उबरने में असफल रहीं, यहीं से विनेश की जीत का सिलसिला बढ़ गया, जो रुका नहीं। ऐसे में उन्होंने क्यूबा की प्रतिभागी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कुश्ती के फाइनल में जगह बना ली है।

🇮🇳🔥 𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗪𝗜𝗡! Vinesh Phogat defeated Yusneylis Lopez to become the first female Indian wrestler to reach the final at the Olympics.



⏰ She will take on either Otgonjargal Dolgorjav or Sarah Ann Hildebrandt in the final on the 7th of August.



💪 Here's hoping… pic.twitter.com/h0pYCMBjrY