परीक्षा पे चर्चाः 9वें एडिशन और 3.56 करोड़ पंजीकरण, बच्चे, शिक्षक और अभिभावक से संवाद करेंगे पीएम मोदी

Highlights ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम का आठवां संस्करण पिछले साल 10 फरवरी को प्रसारित हुआ था। अंतर्संवाद राष्ट्रीय राजधानी के सुंदर नर्सरी में एक नए प्रारूप में आयोजित किया गया था। 2025 में आठवें संस्करण में 3.56 करोड़ पंजीकरण तक पहुंच गए हैं।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वार्षिक ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के नौवें संस्करण में भाग लेने के लिए अब तक तीन करोड़ से अधिक पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रतिभागियों के चयन के लिए एक दिसंबर से 11 जनवरी तक ‘माई गवर्नमेंट’ पोर्टल पर बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली एक ऑनलाइन प्रतियोगिता चल रही है। छठी से 12 वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र हैं। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस माह के आखिर में होने वाला है और उसके लिए तीन करोड़ से अधिक पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं।’’ ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम का आठवां संस्करण पिछले साल 10 फरवरी को प्रसारित हुआ था।

यह अंतर्संवाद राष्ट्रीय राजधानी के सुंदर नर्सरी में एक नए प्रारूप में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया, जो सरकारी विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और सीबीएसई स्कूलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

इस संस्करण में खेल, अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, प्रौद्योगिकी, वित्त, रचनात्मकता और सकारात्मकता जैसे विषयों पर सात अलग-अलग एपिसोड भी शामिल थे, जिनमें प्रसिद्ध हस्तियों से प्रेरणादायक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई थी।

पिछले साल ‘परीक्षा पे चर्चा’ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 245 से अधिक देशों के विद्यार्थियों, 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के पहले संस्करण (2018) में मात्र 22,000 प्रतिभागी थे, जो बढ़कर 2025 में आठवें संस्करण में 3.56 करोड़ पंजीकरण तक पहुंच गए हैं।

Web Title: Pariksha Pe Charcha 9th edition with 3-56 crore registrations PM Modi interact with children, teachers and parents