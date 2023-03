Padma Awards 2023: कृष्णा, कुमार मंगलम बिरला, सुमन कल्याणपुर और लोक गायिका उषा बारले पद्म पुरस्कार से सम्मानित, देखें वीडियो

Highlights आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम् बिरला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। जोधाईया बाई बैगा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रसिद्ध पडंवानी लोक गायिका उषा बारले को पद्म श्री से सम्मानित किया।

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सोमनहल्ली मल्लय्य कृष्ण (एस एम कृष्णा) को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बिजनेस लीडर और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम् बिरला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया।

#WATCH | Padma Shri awardee, a retired Govt Doctor from Andamans, Ratan Chandra Kar says, "It feels great. Receiving any award from the President is special...I worked for the Jarawa tribe of Andamans for 15 years. In 1999, during the measles breakout, the tribe was in trouble.… https://t.co/8LESgXEFslpic.twitter.com/KlMQn4IMQg — ANI (@ANI) March 22, 2023

प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपूर, भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर कपिल कपूर और आध्यात्मिक नेता कमलेश दी. पटेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध बैगा चित्रकार जोधाईया बाई बैगा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रसिद्ध पडंवानी लोक गायिका उषा बारले को पद्म श्री से सम्मानित किया।

इसके अलावा जाने माने शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला को मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया। उनका निधन पिछले वर्ष हो गया था। राष्ट्रपति भवन द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस एम कृष्णा को पद्म विभूषण प्रदान किया। वे कांग्रेस नीत संप्रग सरकार में विदेश मंत्री थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।

#WATCH | Padma Shri awardee, Kantha embroidery artist Pritikana Goswami says, "I reached this stage after a lot of struggle. You will get good results after the struggle. I saw this in my life. So, I'd like to tell everyone to try wholeheartedly & you'll definitely good results… pic.twitter.com/rvfcPkN6oe — ANI (@ANI) March 22, 2023

जाने माने वास्तुकार बालकृष्ण दोशी (मरणोपरांत) को भी पद्म विभूषण प्रदान किया गया। कुमार मंगलम बिरला, प्रोफेसर कपिल कपूर, आध्यात्मिक नेता कमलेश पटेल और सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण प्रदान किया गया। कपूर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं। उन्हें उच्च शिक्षा के भारतीयकरण और उसे भारत की ज्ञान प्रणाली से जोड़ने की दिशा में प्रयासों के लिए जाना जाता है। पटेल ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक कान्हा शांति वनम विकसित किया है।

#WATCH | Hailing from the Siddi tribe, Hirbai Ibrahim Lobi receives the Padma Shri award from President Droupadi Murmu. She works for the upliftment and development of the Siddi tribal community. pic.twitter.com/OBQy4Yh4ON — ANI (@ANI) March 22, 2023

वहीं, सुमन कल्याणपुर ने चार दशक लंबे करियर में हिन्दी, मराठी और 11 अन्य भाषाओं में गीत गाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुमनाम हस्तियों को सम्मानित करने की पहल शुरू की थी।

इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए बैगा चित्रकारी की जानी मानी कलाकार जोधया बाई बैगा, छत्तीसगढ़ की पंदवाली एवं पंथी कलाकार उषा बारले, केरल के जनजातीय किसान रमण चेरूवयाल को पद्म श्री प्रदान किया गया। गुजरात की माता नी पेचडी कला को बढ़ावा देने के लिए भानूभाई चुन्नी लाल चैतरा तथा संकुराथरी फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी संकुराथरी चंद्रशेखर को पद्म श्री प्रदान किया गया।

#WATCH | Veteran investor and Akasa Air founder, late Rakesh Jhunjhunwala conferred the Padma Shri (posthumously) by President Droupadi Murmu.



His wife, Rekha Jhunjhunwala receives the award. pic.twitter.com/mLOU7IJf2Q — ANI (@ANI) March 22, 2023

राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा गृह मंत्री अमित शाह एवं कई अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी थी।

#WATCH | Pandwani singer Usha Barle receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/ndvwaBRCtD — ANI (@ANI) March 22, 2023

इनमें से 50 लोगों को बुधवार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री प्रदान किये गये। पद्म पुरस्कर तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। वर्ष 2019 के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसी को प्रदान नहीं किया गया है। पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्यों, कला, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कारोबार एवं उद्योग, औषधि, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, लोक सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है।

