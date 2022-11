उभरती पार्टियों के चुनाव लड़ने पर बोले चिदंबरम- 'दिल्ली की हवा गुणवत्ता पर विश्वास करते हैं तो आप...'

Highlights दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार चौथे दिन मंगलवार सुबह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने दिन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जतायी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 24 घंटे का औसत एक्यूआई मंगलवार सुबह करीब सवा नौ बजे 348 था।

अहमदाबाद: गुजरात में एक और पांच दिसंबर को चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच उभरती पार्टियों के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा, "जब तक मैं रहता हूं, आप दिल्ली में रहते हैं और यदि आप दिल्ली में हवा (गुणवत्ता) पर विश्वास करते हैं, तो आप गुजरात में अरविंद केजरीवाल (आप के राष्ट्रीय संयोजक) को वोट नहीं देंगे।"

बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार चौथे दिन मंगलवार सुबह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं, मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने दिन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जतायी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा साझा किए गए आंकड़े के अनुसार न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम में औसत से तीन डिग्री अधिक है।

"If you've lived in Delhi as long as I've lived & if you believe the air (quality) in Delhi, you'll not vote for Arvind Kejriwal (AAP national convenor) in Gujarat," says Congress MP P Chidambaram, on being asked about emerging parties contesting elections
#GujaratElections2022