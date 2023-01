हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ओवैसी ने कहा, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया

Highlights हैदराबाद के सांसद ने कहा कि केवल "व्यावहारिक व्यवस्था" नियमितीकरण है बोले - भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने पाखंड को स्वीकार करना चाहिए कहा - उन्होंने नियमित रूप से दिल्ली में" अवैध "बस्तियों को नियमित किया है

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र को पहाड़ी राज्य के हल्द्वानी में लोगों की बसावट को नियमित करना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय ने रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के जवाब में उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियमित और अनियमित घरों को अलग करने के लिए कहा है और सरकार को "व्यावहारिक व्यवस्था" करने और रेलवे का सम्मान करते हुए पुनर्वास सुनिश्चित करने का समर्थन किया है।

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि केवल "व्यावहारिक व्यवस्था" नियमितीकरण है। इस मामले में ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा, "केवल" व्यावहारिक व्यवस्था "नियमन है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने पाखंड को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने नियमित रूप से दिल्ली में" अवैध "बस्तियों को नियमित किया है। मोदी सरकार ने दो बार बस्तियों को नियमित किया है, लेकिन भाजपा के अनुसार, मुसलमान केवल बुलडोजर के लायक हैं।"

1. Supreme Court has taken a humane view on #Haldwani and rightly observed that 50,000 people cannot be displaced in 7 days. It has emphasised the need for rehabilitation & recognised that many people bought land in 1947. pic.twitter.com/bGq1qbcv7k