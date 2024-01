One Nation, One Election: 'एक राष्ट्र एक चुनाव' से सहमत नहीं ममता बनर्जी, समिति को पत्र लिखकर जताई आपत्ति

Highlights TMC सुप्रीमो ने कहा, मुझे खेद है कि मैं 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा से सहमत नहीं हो सकती उन्होंने इसे "संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने की योजना" करार दिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, मैं निरंकुशता के खिलाफ हूं

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी 'एक राष्ट्र एक चुनाव' से सहमत नहीं है। उन्होंने गुरुवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर असहमति व्यक्त की है। पत्र में टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, "मुझे खेद है कि मैं 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा से सहमत नहीं हो सकती।" ममता दीदी ने विवादास्पद 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार पर प्रहार करते हुए इसे "संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने की योजना" और "निरंकुशता को लोकतांत्रिक जामा पहनाने की अनुमति देने वाली प्रणाली" करार दिया। बनर्जी ने जोर देकर कहा, "मैं निरंकुशता के खिलाफ हूं और इसलिए, आपके डिजाइन के खिलाफ हूं।"

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए व्यंग्यात्मक रूप में कहा, "ऐसा लगता है कि आप किसी प्रकार की एकतरफा ऊपर से नीचे की ओर संदेश दे रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा पहले ही लिया जा चुका 'निर्णय' - एक ऐसा ढांचा लागू करना जो वास्तव में लोकतांत्रिक और संघीय (राष्ट्र) की भावना के खिलाफ है।" पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली एक उच्च-स्तरीय समिति के सचिव डॉ. नितेन चंद्रा को एक विस्तृत पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें "सिद्धांत के साथ बुनियादी वैचारिक और आपके पद्धतिगत दृष्टिकोण में कठिनाइयाँ हैं।

West Bengal CM & TMC chairperson Mamata Banerjee writes to the high-level committee on 'One Nation, One Election' says, "I regret I cannot agree with the concept of 'One Nation, One Election' " pic.twitter.com/KmHg2GZzd7