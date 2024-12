One Nation One Election Bill: प्रियंका गांधी, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, संबित पात्रा और अनुराग ठाकुर शामिल?, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के लिए जेपीसी का गठन, देखें लिस्ट

Highlights तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा शिवसेना से श्रीकांत शिंदे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी हैं। संख्याबल के हिसाब से इस समिति में भाजपा के सर्वाधिक सदस्य हैं।

One Nation One Election Bill: लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की गई। लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। सदस्यों में प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, अनुराग सिंह ठाकुर को जेपीसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। संसद की संयुक्त समिति में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी हैं। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा शिवसेना से श्रीकांत शिंदे हैं।

21 members from Lok Sabha; 10 from Rajya Sabha in Joint Parliamentary Committee (JPC) for 'One Nation One Election'



Priyanka Gandhi Vadra, Manish Tewari, Dharmendra Yadav, Kalyan Banerjee, Supriya Sule, Shrikant Eknath Shinde, Sambit Patra, Anil Baluni, Anurag Singh Thakur named… pic.twitter.com/P678d7c9tl