स्वामी रामदेव के महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर महुआ मोइत्रा ने साधा निशाना, कहा- अब मुझे पता चला बाबा क्यों भागे...

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा ने महाराष्ट्र के ठाणे में एक योग शिविर के दौरान महिलाओं के कपड़ों पर विवादित टिप्पणी के लिए योग गुरु और व्यवसायी स्वामी रामदेव की आलोचना की। रामदेव को एक योग शिविर में यह कहते सुना गया कि महिलाएं साड़ी, सलवार सूट और कुछ भी न पहनने पर भी अच्छी लगती हैं।

बाबा रामदेव ने कहा था, "आप साड़ियों में अच्छी लगती हैं, आप अमृता जी की तरह सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, और आप तब अच्छी लगती हैं जब मेरी तरह आप कुछ भी नहीं पहनती हैं।" योग गुरु ने ये बयान तब दिया था जब कार्यक्रम में कई महिलाएं साड़ी लेकर आईं लेकिन बैक-टू-बैक इवेंट्स के कारण उन्हें साड़ी पहनने का समय नहीं मिलता है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस उस समय रामदेव के साथ बैठी थीं जब योग गुरु ने यह टिप्पणी की थी। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 2011 की घटना का जिक्र करते हुए रामदेव पर कटाक्ष किया, जब योग गुरु को पुलिस ने महिला के वेश में भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा था।

Now I know why Patanjali baba ran away from Ramlila Maidan in women’s clothes. He says he likes sarees, salwars and ……



Clearly got a strabismus in his brain that makes his views so lop-sided.