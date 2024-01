On Camera: तेलंगाना कांग्रेस विधायक कव्वमपल्ली सत्यनारायण का महिला के साथ अपमानजनक हरकत का वीडियो वायरल

Highlights महिला के साथ अपने व्यवहार को लेकर मानकोंदूर कांग्रेस विधायक कव्वमपल्ली सत्यनारायण की भारी आलोचना हो रही है हालाँकि यह कौन सी घटना थी इसका सटीक विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है विधायक के पूरे कृत्य को कैद करने वाला एक वीडियो वायरल हो गया है

नई दिल्ली: तेलंगाना में हुए एक कार्यक्रम में एक महिला के साथ अपने व्यवहार को लेकर मानकोंदूर कांग्रेस विधायक कव्वमपल्ली सत्यनारायण की भारी आलोचना हो रही है। हालाँकि यह कौन सी घटना थी इसका सटीक विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन विधायक के पूरे कृत्य को कैद करने वाला एक वीडियो वायरल हो गया है।

वीडियो में साफ तौर पर कैद हुआ है कि कैसे कव्वमपल्ली सत्यनारायण उस महिला के गाल पर केक लगाते नजर आ रहे हैं, जिसने बार-बार दूरी बनाने की कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ हो गया। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार कांग्रेस विधायक महिला के करीब आते दिखे। यह सब कांग्रेस मंत्री पोन्नम प्रभाकर की उपस्थिति में होता देखा जा सकता है, जो वर्तमान में तेलंगाना में परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

Viral Video :



Telangana, Manakondur Congress MLA Kavvampally Satyanarayana's deplorable behaviour with a woman at an event. The woman clearly feels uneasy. pic.twitter.com/UjuiH5oUtO