ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्यता के स्वागत, पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता

नई दिल्ली: ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ओमान सुल्तान के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहें।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे भारत में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। आज ओमान-भारत संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 26 साल बाद ओमान के सुल्तान राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं और मुझे यह अवसर मिला है। आपका स्वागत है। भारत के लोगों की ओर से, मैं आपका स्वागत करता हूं...।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "I am happy to welcome you to India. Today is a historic day in Oman-India relations as after 26 years, the Sultan of Oman has come to India on a state visit and I have got the opportunity to welcome you. On behalf of the people of… https://t.co/znODa2xyzppic.twitter.com/HLKivoXnyn