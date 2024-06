Odisha New Government: 24 वर्षों से शासन कर रहे नवीन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया, 51 सीट पर बीजद, भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया

Highlights कांग्रेस ने 14 सीटें जीतीं जबकि माकपा को एक सीट मिली। पिछले 24 वर्षों से शासन कर रहे बीजद को बेदखल कर सत्ता छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें जीत दर्ज की।

Odisha New Government: ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने आज भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुबर दास से मुलाकात की। नवीन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। बीजद ओडिशा विधानसभा चुनाव हार गई और राज्य की कुल 147 सीटों में से सिर्फ 51 सीटें जीत पाई। ओडिशा की 147-सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें जीत कर प्रदेश में पिछले 24 वर्षों से शासन कर रहे बीजद को बेदखल कर सत्ता छीन ली है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक हिंजिली विधानसभा सीट से जीत गये, लेकिन कांटाबांजी से चुनाव हार गये हैं। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस ने 14 सीटें जीतीं जबकि माकपा को एक सीट मिली।

Outgoing Odisha CM and BJD chief Naveen Patnaik met Governor Raghubar Das at Raj Bhavan in Bhubaneswar today.



BJD lost the Odisha Assembly elections, winning just 51 of the total 147 seats in the state.



