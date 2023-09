ओडिशा CM नवीन पटनायक की बहन और लेखिका गीता मेहता का निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

Highlights लेखिका गीता मेहता का निधन 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस पीएम मोदी ने लेखिका गीता मेहता को दी श्रद्धांजलि

भुवनेश्वर: सुप्रसिद्ध लेखिका-फिल्म निर्माता और ओडिशा सीएम की बहन गीता मेहता अब इस दुनिया में नहीं रहीं। शनिवार को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।

नवीन पटनायक और गीता मेहता में गहरा रिश्ता था और मुख्यमंत्री उनके छोटे भाई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन और बीजू पटनायक की बेटी थीं।

गीता मेहता को एनबीसी के लिए बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के कवरेज और उनकी प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री "डेटलाइन बांग्लादेश" के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार में उनका बेटा है।

1943 में दिल्ली में बीजू पटनायक और ज्ञान पटनायक के घर जन्मी, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भारत के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की।

एक प्रख्यात लेखिका, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और पत्रकार, गीता मेहता नवीन पटनायक और व्यवसायी प्रेम पटनायक की बड़ी बहन थीं। उनके प्रकाशक पति सन्नी मेहता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने 'कर्मा कोला', 'स्नेक एंड लैडर्स', 'ए रिवर सूत्र', 'राज' और 'द इटरनल गणेशा' जैसी किताबें लिखी हैं।

लेखिका गीता मेहता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं परिवार के लिए व्यक्त की। पीएम ने एक्स के जरिए ट्वीट कर कहा, "प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती के निधन से मुझे दुख हुआ है। गीता मेहता जी. वह एक बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी थीं, जो अपनी बुद्धिमता और लेखन के साथ-साथ फिल्म निर्माण के प्रति जुनून के लिए जानी जाती थीं। उन्हें प्रकृति और जल संरक्षण का भी शौक था। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं @Naveen_Odisha जी और पूरे परिवार के साथ हैं। शांति।"

