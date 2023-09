भाजपा से निलंबन के बाद सार्वजनिक रूप से पहली बार नजर आईं नूपुर शर्मा, 'द वैक्सीन वॉर' के प्रचार कार्यक्रम में हुईं शामिल, देखें वीडियो

नई दिल्ली: निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा 'पैगंबर मुहम्मद' विवाद के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में रविवार को दिल्ली में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की आगामी फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' के प्रचार कार्यक्रम में शामिल हुईं।

कार्यक्रम के दौरान शर्मा फिल्म के कलाकारों और निर्माताओं के साथ शामिल हुईं और उपस्थित वैक्सीन वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं बस आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। यह आपके प्रयासों के कारण है कि हम भारतीय आज जीवित हैं।" उन्होंने उन्हें आमंत्रित करने के लिए फिल्म के आयोजकों की सराहना करते हुए कहा, "मैं बस एक बात कहूंगी भारत माता की जय!"

बता दें कि मई 2022 के अंत में एक टीवी समाचार चैनल पर उनकी बहस के कारण हंगामा होने के बाद से नूपुर शर्मा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई हैं। यहां तक ​​कि उनके ट्विटर (अब एक्स) हैंडल पर आखिरी ट्वीट 5 जून 2022 का है, जब उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण पोस्ट किया था। उनकी विवादास्पद टिप्पणियाँ और उन्हें बिना शर्त वापस ले लिया।

पिछले साल मई के अंत में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मुहम्मद पर की गई नूपुर शर्मा की टिप्पणी ने भारतीय मुसलमानों को नाराज कर दिया और इस्लामिक देशों को नाराज कर दिया।

उनके विवादास्पद बयानों को लेकर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ईरान सहित कई इस्लामी देशों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के जवाब में, भाजपा ने शर्मा को पार्टी से निलंबित करने का कदम उठाया। इसके अतिरिक्त, पार्टी की दिल्ली मीडिया इकाई के नेता नवीन कुमार जिंदल को ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी का स्क्रीनशॉट साझा करने के कारण निष्कासन का सामना करना पड़ा।

Bharat Mata ki Jai, India can do it -

Nupur Sharma at the premier show of #TheVaccineWar in Delhi pic.twitter.com/FULydJwzww