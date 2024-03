"अब तो रास्ता साफ हो गया, आयोग को 'हां में हां' मिलाने वालों से भर दो", कपिल सिब्बल ने अरुण गोयल इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर किया व्यंग्य

Highlights कपिल सिब्बल ने अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाया सवाल सिब्बल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग सरकार का एक हाथ बन गया है उन्होंने कहा कि अब तो रास्ता साफ हो गया, आयोग को हां में हां मिलाने वालों से भर दो

नई दिल्ली: देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद रविवार को भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कपिल सिब्बल ने देश की शासन संरचना के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए संवाददाताओं से कहा, "संविधान के अनुसार लोकतंत्र का मूल आधार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका यह है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो।"

अरुण गोयल के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कानूनी विशेषज्ञ कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। सिब्बल ने कहा, "पिछले 10 वर्षों में ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग सरकार का एक हाथ बन गया है।"

कपिल सिब्बल ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये पोस्ट में लिखा, ''अब तो रास्ता साफ हो गया। आयोग को हां में हां मिलाने वालों से भर दो। यह उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जो हमारे गणतंत्र की नींव हैं!”

