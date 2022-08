वीडियो: नोएडा के Twin Towers धवस्त, आसमान में फैला धूल का गुबार, देखें 3700 किलो विस्फोटक से कैसे जमींदोज हुए दोनों इमारत

Highlights नोएडा के सेक्टर 93 में बने ट्विन टावर्स को रविवार दोपहर 2.30 बजे गिरा दिया गया। 3700 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, करीब 17 से 18 करोड़ खर्च का अनुमान। इमरात के गिरने से निकले मलबों को हटाने में लगेंगे करीब तीन महीने, 55 से 80 हजार टन मलबा निकलेगा।

नोएडा: नोएडा के सेक्टर-93-ए में सुपरटेक के करीब 100 मीटर ऊंचे अवैध ट्विन टावर को रविवार दोपहर नियंत्रित विस्फोट की मदद से ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इसे ढहाए जाने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। इसे गिराने में करीब 3700 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया।

इन विस्फोटकों को इमारतों में करीब 7,000 छेदों रखा गया था। इन सबमें एक साथ विस्फोट के लिए 20,000 सर्किट बनाए गए थे।

#WATCH | 3,700kgs of explosives bring down Noida Supertech twin towers after years long legal battle over violation of construction laws pic.twitter.com/pPNKB7WVD4

इमारत को ढहाए जाने से पहले चेतावनी के लिए सायरन बजाया गया। इसके बाद ट्रिगर की मदद से इसे गिराया गया। इमारत के गिरते ही आसमान धूल के गुबार से भर गया।

#WATCH | Cloud of dust engulfs the area after the demolition of #SupertechTwinTowers in Noida, UP pic.twitter.com/U9Q0mtwe3r