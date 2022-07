GST: इन फूड आइटम में नहीं लगेगा जीएसटी, निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर दी जानकारी

Highlights कंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर नई दरों को स्पष्ट किया खुले में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं और पहले से पैक या पहले से लेबल न होने वाली खाद्य सामग्री नहीं लगेगा जीएसटी

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर खाद्य वस्तुओं पर लगे जीएसटी को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन खाद्य पदार्थों की सूची दी, जिन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। इनमें खुले में बेची जाने वाली खाद्य वस्तु और पहले से पैक या पहले से लेबल न होने वाली खाद्य सामग्री शामिल हैं। इनमें दाल/दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा/आटा, सूजी/रवा, बेसन, मुरमुरे और दही/लस्सी जैसी चीजें शामिल हैं।

मंत्री ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में जीएसटी पर नई दरों को स्पष्ट किया जो सोमवार को लागू हुई। जीएसटी दरों और कीमतों में वृद्धि को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद यह कदम उठाया गया है। सीतारमण ने अपने ट्वीट में खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का बचाव किया और कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्य उपस्थित थे।

