आप नेता संजय सिंह समेत कइयों ने गडकरी का शेयर किया यह वीडियो क्लिप, केंद्रीय मंत्री ने दी चेतावनी, जानिए

Highlights नितिन गडकरी ने अपने भाषण के एक हिस्से को साझा करने को लेकर लोगों को चेतावनी दी। आप नेता संजय सिंह ने उनके वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि BJP में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस क्लिप में नितिन गडकरी यह कहते सुने जा सकते हैं कि मेरा गया तो गया पद चिंता नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशेवर नहीं हूं। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं और आज भी फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखनेवाला और नाटक पीछे से देखनेवालों में से बड़ा हुआ हूं।

गडकरी के इस वीडियो क्लिप को आप सांसद संजय सिंह समेत कई यूजर्स ने साझा किया है। संजय सिंह ने इसे साझा करते हुए लिखा है कि ''आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी जी? BJP में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है।'' तेजी से वायरल हो रहे इस क्लिप पर अब नितिन गडकरी ने ऐसा करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शरारत जारी रही तो मैं कानूनी दायरे में ले जाने से नहीं हिचकिचाऊंगा।

