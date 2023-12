New Year 2024: दिल्ली में नए साल के जश्न मनाने वाले जाने लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी, भूलकर भी न करें इन रास्तों रुख

नई दिल्ली: अब बस कुछ दिनों में नया साल आने वाला है। नए साल के स्वागत के लिए कई लोग जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं कोई सुंदर सी जगह घूमने निकला हुआ है तो कोई अपने शहर में रहकर ही जश्न मनाने के लिए तैयार है। हालांकि, जश्न के माहौल में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन तमाम तरह की तैयारी कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जश्न की तैयारियों के बीच ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है। जिसमें नए साल की पूर्वसंध्या से बचने के लिए बदलाव, बंद और मार्गों के बारे में बताया गया।

यातायात की भीड़ को देखते हुए नए साल से पहले सड़क एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि इस दिन का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।

इन इलाकों में होगा नए साल का जश्न

दिल्ली में जिन स्थानों में नए साल का समारोह होगा उनमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सूर्या होटल, इरोज होटल, क्राउन प्लाजा होटल, नेहरू प्लेस साउथ एक्सेंशन मार्केट, सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत, कुतुब मीनार, प्रोमिनेड मॉल, रेडिसन ब्लू होटल, महिपाल पुर जनक पुरी जिला केंद्र और कनॉट प्लेस सहित कई अन्य शामिल हैं।

Traffic Advisory



In view of New Year's Eve celebrations in different parts of #Delhi, heavy volume of traffic is expected in various locations. Kindly follow the advisory to avoid inconvenience.#DPTrafficAdvisory#NewYearEvepic.twitter.com/h98k8DkPUk