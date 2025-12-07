टीचर से लेकर बैंक तक पूरे देश में निकली 51,665 भर्तियां, 31 दिसंबर से पहले करें अप्लाई
By अंजली चौहान | Updated: December 7, 2025 09:09 IST2025-12-07T09:05:28+5:302025-12-07T09:09:07+5:30
Job Alert: स्टाफ चयन आयोग (एसएससी) ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) और एसएस एसएफ में कॉन्स्टेबल जीडी और असम राइफल्स परीक्षा, 2026 में राइफलमैन (जीडी) के लिए भर्ती शुरू कर दी है।
Job Alert: जिन भी लोगों की रोजगार की तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत खास है। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों और विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियों की घोषणा हुई है। यह घोषणा उन लाखों उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है जो सरकारी या निजी क्षेत्र में एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं। इन भर्तियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मेहनत और योग्यता रखने वालों के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आप इन में से किसी भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते है तो इसकी जानकारी यहां दी गई है...
1- एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती
कुल पदों की संख्या- 25487
आवेदन की तारीख- 1 दिसंबर 2025
आवेदन की आखिरी तारीख - 31 दिसंबर 2025
2- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भर्ती
पदों की संख्या- 2755
आवेदन की तारीख- 28 नवंबर 2025
आवेदन की आखिरी तारीख - 18 दिसंबर 2025
3- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भर्ती
पदों की संख्या- 996
आवेदन की तारीख- 2 दिसंबर 2025
आवेदन की आखिरी तारीख - 23 जनवरी 2026
4- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती
पदों की संख्या- 3451
आवेदन की तारीख- 12 दिसंबर 2025
आवेदन की लास्ट डेट- 13 जनवरी 2026
5- केवीएस एनवीएस भर्ती
आवेदन की तारीख- 14 नवंबर 2025
आवेदन की लास्ट डेट- 11 दिसंबर 2025