NEET-UG Paper Leak Case: NTA दफ्तर में NSUI का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में जड़ा ताला

NEET-UG Paper Leak Case: नीट-यूजी 2024 परीक्षा को लेकर कांग्रेस के संगठन एनएसयूआई ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। इसके साथ मौका मिलते ही कार्यकर्ता एनटीए दफ्तर पहंचने में कामयाब हो गए और फिर क्या था सभी ने दफ्तर के गेट पर ताला जड़ दिया।

नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे NSUI के कार्यकर्ता एनटीए की बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए के भवन के गेट पर ताला भी लगा दिया था।

सीबीआई को मिली बड़ी सफलता

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को नीट-यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक से जुड़े मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बिहार के पटना के रहने वाले हैं। उनकी पहचान मनीष कुमार और आशुतोष कुमार के रूप में हुई। हालांकि, यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब एक दिन पहले ही इस केस में क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया था।

फिलहाल सीबीआई टीम पटना में स्थित सीबीआई दफ्तर में पेपर लीक से जुड़े आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को लेकर पहुंची। गौर करने वाली बात ये है कि बुधवार को सीबीआई से जुड़ी स्पेशल कोर्ट ने पटना में दोनों को सीबीआई रिमांड के लिए भेज दिया था। पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट आया है कि महाराष्ट्र सरकार ने नीट घोटाले से जुड़ी सभी जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।

#WATCH | NEET paper leak matter | CBI team arrives at CBI office in Patna, Bihar with accused Baldev Kumar alias Chintu and Mukesh Kumar.



