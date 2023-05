NEET UG Exam 2023: इन उम्मीदवारों के लिए रद्द हुई नीट एग्जाम, बाद की तिथि में आयोजित की जाएगी परीक्षा

Highlights नीट (यूजी) परीक्षा 2023 उन उम्मीदवारों के लिए रद्द कर दी गई है जिनका परीक्षा केंद्र मणिपुर आवंटित किया है ऐसे उम्मीदवारों की परीक्षा बाद की तारीख में आयोजित की जाएगी मणिपुर में हिंसक झड़पों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यह फैसला लिया है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शनिवार को नीट (यूजी) परीक्षा 2023 उन उम्मीदवारों के लिए रद्द कर दी गई है जिनका परीक्षा केंद्र मणिपुर आवंटित किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक, ऐसे उम्मीदवारों की परीक्षा बाद की तारीख में आयोजित की जाएगी। मणिपुर में हिंसक झड़पों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यह फैसला लिया है।

शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को पत्र लिखकर मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा को "पुनर्निर्धारित करने की संभावना का पता लगाने" का अनुरोध किया है। 07 मई, 2023 को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन होना है। एमबीबीएस और बीडीएस समेत अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी एग्जाम पास किया जाता है।

#ManipurViolence | NEET (UG)-2023 exam postponed for the candidates who were allotted examination Centres in Manipur and their exam will be held at a later date.



MoS Education Dr Rajkumar Ranjan Singh had written to NTA (National Testing Agency), requesting them to "explore the… pic.twitter.com/kerqx3mGC0