NEET Exam Row: तेजस्वी यादव खामोश क्यों हैं, प्रीतम से प्रीत क्यों, कभी मणि तो कभी प्रीतम?, नीट पेपर लीक मामले को लेकर जदयू का बड़ा हमला

NEET Exam Row: बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादवनीट पेपर लीक मामले में निशाने पर आ गए हैं। तेजस्वी के आप्त सचिव प्रीतम कुमार को लेकर जदयू ने बड़ा दावा किया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि नीट पेपर लीक में गिरफ्त में आया सिकंदर यादवेंदु राजद नेता तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार का करीबी रिश्तेदार है। सिकन्दर ही वह शख्स है, जिसने अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था, जिसे ईओयू अब गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ईओयू ने खुद ही इस मामले की जांच की जिसमें सिकंदर यादवेन्दु के नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के रूप में खुलासा हुआ है। तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए नीरज ने कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके आप्त सचिव का रिश्तेदार कैसे इस मामले में आरोपित है? तेजस्वी यादव खामोश क्यों हैं?

उनका ट्विटर सोशल मीडिया खामोश क्यों है? इतना संवेदनशील मामला है तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? पूरे मामले पर तेजस्वी बिहार की जनता को बताएं कि उनके आप्त सचिव के साथ नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड का क्या सम्बन्ध है? उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

Patna, Bihar: JDU leader Neeraj Kumar says, "Let Tejashwi Yadav speak up. You answer every question, but what is the secret behind your silence on the NEET exam? Speak up, Tejashwi Yadav" pic.twitter.com/zRhFRDfTw7