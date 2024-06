NEET Controversy: परीक्षा से पहले पेपर मिले थे, गैंग ने परीक्षा से एक दिन पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटवाए, नीट यूजी 2024 मामले में कई आरोपियों ने स्वीकारा जुर्म

Highlights NEET Controversy: मेरा परीक्षा केंद्र पटना के डिबाई पाटिल स्कूल था। NEET Controversy: इतना ही नहीं परीक्षा केन्द्र में जाने के बाद उसे यही प्रश्न पत्र मिले थे। NEET Controversy: अनित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया।

NEET Controversy: नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच इस मामले में पटना में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और बताया है कि पेपर लीक हुआ था। आरोपियों के कबूलनामे के अनुसार इस पेपर लीक करने वाले गैंग ने परीक्षा से एक दिन पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटवाए थे। पटना से गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले पेपर मिले थे। उसने बताया है कि फूफा ने कहा था सेटिंग हो गई। उसे कोटा से बुलाया गया था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को प्रश्न पत्र पहुंच गया था। इसके साथ ही उनसे अपने बयान में यह भी कहा कि उसे रात भर प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए थे। इतना ही नहीं परीक्षा केन्द्र में जाने के बाद उसे यही प्रश्न पत्र मिले थे।

अनुराग ने अपने बयान में कहा कि मुझे मेरे फूफा यानी सिकंदर यादवेंद्र ने कोटा से यह कह कर बुलाया था की परीक्षा के लिए सेटिंग हो गई है। मेरा परीक्षा केंद्र पटना के डिबाई पाटिल स्कूल था। परीक्षा के एक दिन पहले रात्रि में अनित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया। जहां पर नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया गया एवं रात्रि में पढ़वाया एवं रटवाया गया।

उसके बाद मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया। इसबीच नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने बिहार आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैय्यर हसनैन को दिल्ली तलब किया है।

गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने बिहार ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। बता दें कि बिहार ईओयू ने अभी तक नीट परीक्षा मामले में 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, जबकि 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पटना से पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने इस बात को कबूल किया है कि उसने पेपर लीक किया था। पेपर लीक के बदले छात्रों से 30-32 लाख रुपये लिए गए थे। पेपर लीक करवाने वाले अमित आनंद ने अपने कबूलनामे में कहा है कि वह पहले भी पेपर लीक करवाता रहा है।

#WATCH | Delhi: Members of AISA (All India Students Association) protest outside Shastri Bhawan over NEET and UGC-NET issues. The protesters are being detained by the Police. pic.twitter.com/6SRZGWGiW3