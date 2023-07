NDA vs INDIA: असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बदला अपना ट्विटर अकाउंट का बायो; INDIA की जगह लिखा 'भारत', कांग्रेस ने कसा तंज

NDA vs INDIA: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए और इं.डि.या. के बीच तकरार होने वाली है। मंगलवार को विपक्ष की बंगलुरु में हुई बैठक के बाद यूपीए ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है।

इस नाम के सामने आने के बाद अब यह चुनावी लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया हो गई है। इसे लेकर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया पर बदलाव किया है।

उन्होंने अपने बायो में इंडिया की जगह अब भारत लिखा है। इसके साथ, हिमंत अपने ट्विटर बायो में भारत जोड़ने वाले पहले भाजपा नेता बन गए। अब हिमंत बिस्वा सरमा के ट्विटर प्रोफाइल में चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, भारत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दरअसल, इंडिया बनाम भारत हिमंत बिस्वा के एक ट्वीट के कारण सुर्खियों में आया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब इस मुद्दे पर बहसबाजी हो रही है।

असम सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, "हमारा सभ्यतागत संघर्ष भारत और भारत के आसपास केंद्रित है। अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया रखा। हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी और हम भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे। भाजपा भारत के लिए है।"

इस ट्वीट के बाद ही असम सीएम को कुछ लोगों ने उनके बायो में इंडिया लिखे जाने पर सवाल किया और उनसे इसे हटाने के लिए कहा इसके बाद उन्होंने अपने बायो में इंडिया की जगह भारत कर दिया।

हिमंत बिस्वा के ट्वीट पर कांग्रेस को एक मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को घेरने का और इसी कड़ी में सुप्रिया श्रीनेत ने बीदेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और कहा, "ये फ्रॉड इंडिया को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं।"

These frauds are objecting to INDIA? 🤣😁 pic.twitter.com/gMQf7TvB57