NDA Parliamentary Party meeting: टाइगर अभी जिंदा है...,पटना की सड़कों पर पोस्टर, देखें तस्वीरें

NDA Parliamentary Party meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की केन्द्र में बढ़ी अचानक पूछ को उनके समर्थक और कार्यकर्ता अलग-अलग तरीके से परिभाषित करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में पटना की सड़कों पर एक पोस्टर में लिखा है- टाइगर अभी ज़िंदा है। इस पोस्टर को देखने और पढ़ने वाले इस बात को मान रहे हैं कि वाकई नीतीश कुमार में अभी दम है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल नीतीश कुमार को चूके हुए नेता मानकर चल रहे थे, वहीं अब नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में भाजपा की बराबरी में आ खड़े हुए हैं।

#WATCH | At the NDA Parliamentary Party meeting, Bihar CM- JD(U) chief Nitish Kumar supports the proposal of naming Narendra Modi as the leader of Lok Sabha, Leader of the BJP and NDA Parliamentary Party. pic.twitter.com/3m8dT17pd0 — ANI (@ANI) June 7, 2024

#WATCH | Delhi: Newly elected MPs, Chief Ministers and other leaders of the NDA chant 'Modi-Modi' during the NDA Parliamentary Party meeting at Samvidhan Sadan (Old Parliament) pic.twitter.com/WuFZz9YAbD — ANI (@ANI) June 7, 2024

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब जदयू की ऊर्जा अधिक दिख रही है। राजधानी पटना में जदयू नेता सोना सिंह की ओर से लगाई गई पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ दो बाघ भी दिखाए गए हैं। लिखा है- टाइगर अभी जिंदा है। यह पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, चुनाव परिणाम के बाद केंद्र सरकार मे जिस तरह से जदयू की अहमियत बढ़ी है।

मोदी सरकार के गठन मे नीतीश कुमार बड़े फैक्टर बने हैं, उससे उनके बारे में टाइगर जिंदा है कहना लाजिमी हो जाता है। पटना में पोस्टर को लगाने वाले जदयू नेता सोना सिंह ने इससे पहले भी एक पोस्टर पटना में लगवाया था जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर थी। पोस्टर में लिखा था ‘डबल इंजन सरकार, दोगुनी रफ्तार।

#WATCH | Delhi: Leaders of NDA allies garland Narendra Modi. He has been elected as Leader of the BJP, Leader of NDA Parliamentary Party and Leader of the Lok Sabha. pic.twitter.com/9omLVvPqm1 — ANI (@ANI) June 7, 2024

तीसरी बार फिर मोदी सरकार, मोदी जी और नीतीश जी को हैट्रिक की बधाई। उल्लेखनीय है कि 2 महीना पहले जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी खत्म हो गई और लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा घाटा उन्हीं को होगा।

यहां तक कि एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार को बताया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार 12 सीटों पर चुनाव जिताकर आए और केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। पहले भी नीतीश कुमार ने विपक्ष में रहते हुए इंडिया की नींव रखी थी, लेकिन कांग्रेस के रवैये के चलते उन्होंने एनडीए में जाना ज्यादा मुनासिब समझा। अब रिजल्ट सबके सामने है।

