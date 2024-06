NDA MPs Meeting: नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे नीतीश-नायडू, एक ही मंच पर दिखी NDA गठबंधन की एकता; देखें वीडियो

NDA MPs Meeting: भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित सदस्य मोदी को अपना नेता चुनने के लिए पार्टी की बैठक के लिए संसद के अंदर एकत्र हुए हैं। शुक्रवार को आयोजित इस समारोह में एनडीए गठबंधन के सभी नेता और सांसद मौजूद हैं। संसद परिसर के अंदर प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसदों का अभिनंदन किया गया और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी नेताओं से मुलाकात की।

मोदी को एनडीए का नेता चुनने के बाद, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडी(यू) के नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के कुछ वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे, ताकि उन्हें उनका समर्थन करने वाले सांसदों की सूची सौंपी जा सके और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके।

#WATCH | Delhi: Newly elected MPs, Chief Ministers and other leaders of the NDA chant 'Modi-Modi' during the NDA Parliamentary Party meeting at Samvidhan Sadan (Old Parliament) pic.twitter.com/WuFZz9YAbD

इस बीच, समारोह में एक मंच पर एनडीए की एकता नजर आई है। मोदी के साथ अन्य नेता एक मंच साझा कर रहे हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के बगल में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडी(यू) के नीतीश कुमार बैठे हैं। इसके अलावा, अजित पवार, पवन कल्याण, चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी मंच पर मौजूद हैं। वहीं, मंच के नीचे अन्य नेताओं और सांसदों को स्थान दिया गया है।

#WATCH | At the NDA Parliamentary Party meeting, Lok Janshakti Party (Ram Vilas) National President Chirag Paswan supports the proposal of naming Narendra Modi as the leader of Lok Sabha, Leader of the BJP and NDA Parliamentary Party. pic.twitter.com/b1rRvjoveQ

यह तस्वीर बेहद दिलचस्प है जिसमें नीतीश कुमार और नायडू पीएम के साथ है क्योंकि लोकसभा नतीजों के सामने आने के बाद अटकलें थी कि नीतीश या नायडू गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि, यह सभी अटकलें गलत साबित हुई है। ऐसे में बीजेपी द्वारा मंच पर गठबंधन के नेताओं को स्थान देने का काम करते हुए बीजेपी ने विपक्ष को संदेश दिया है कि एनडीए में एकता है और एकता के साथ मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल काम करेगा।

गौरतलब है कि समारोह में गठबंधन के नेताओं ने मोदी के पीएम बनने पर सहमति जताई है और इसके पक्ष में समारोह को संबोधित भी किया है।

मालूम हो कि नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना है, जिसमें कई वैश्विक नेताओं की उपस्थिति होगी, जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

नीतीश कुमार ने कहा जेडी(यू) भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करता है। वहीं, टीडीपी प्रमुख नायडू एनडीए बैठक में टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए सही समय पर सही नेता हैं।

#WATCH | At the NDA Parliamentary Party meeting, TDP chief Chandrababu Naidu says "I have been in the politics for the last four decades I have seen so many leaders. I can give the entire credit to Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement… pic.twitter.com/kVTX2CNxiv