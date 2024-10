Nayab Singh Saini Oath Ceremony: नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी-अमित शाह, कुछ ही घंटों में समारोह होगा शुरू

Nayab Singh Saini Oath Ceremony:हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद आज नई सरकार का गठन होने वाला है। बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा अन्य लोग शामिल होंगे।

इससे पहले बुधवार को नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। पंचकूला में पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

#WATCH | Haryana CM-designate Nayab Singh Saini to take oath for the second consecutive time, in Panchkula today (Outside visuals from Chandigarh airport) pic.twitter.com/C4z5A0Tj6N

हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए सहयोगी शामिल होंगे, वहीं विभिन्न दलों के विपक्षी नेता, "प्रगतिशील किसान", 'लखपति दीदी' और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। मोहन लाल बड़ौली ने यह भी कहा कि वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर को है, जिस दिन नई सरकार शपथ लेगी।

बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में हुए चुनावों में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतकर राज्य में अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल हासिल किया। कांग्रेस ने 37 सीटें जीतीं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के साथ ही सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

Epic trolling 😂 of ecosystem: BJP leaders offer 'JALEBI' to Nayab Singh Saini after he was unanimously elected as the leader of the BJP legislature party in Haryana. pic.twitter.com/hwZePFDTfe