Naxalite Encounter: 18 नक्सली ढेर, लोकसभा मतदान से पहले कार्रवाई, कांकेर में सुरक्षा बल की बड़ी स्ट्राइक

Highlights पुलिस ने बताया कि नक्सली नेता शंकर राव के सिर पर 25 लाख रुपये का इनाम था। मुठभेड़ में तीन सैनिक घायल हो गए और 18 शव बरामद किए गए हैं। बीएसएफ-डीआरजी की टीमों के संयुक्त अभियान में मंगलवार को कार्रवाई की है।

Naxalite Encounter: लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में कम से कम 18 नक्सली मारे गए हैं। तीन जवान घायल हुए। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की टीमों के संयुक्त अभियान में मंगलवार को कार्रवाई की है। पुलिस ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि मौतों की संख्या बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले माड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई।

इंडिया टुडे की खबर के अनुसार पुलिस ने बताया कि नक्सली नेता शंकर राव के सिर पर 25 लाख रुपये का इनाम था। अधिकारियों ने कहा कि मुठभेड़ में तीन सैनिक घायल हो गए और 18 शव बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से सात एके-47 राइफल और तीन हल्की मशीन गन सहित हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 18 नक्सलियों को मार गिराया। इस घटना में तीन जवान भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के छोटेबेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीनागुंडा और कोरोनार गांवों के मध्य हापाटोला गांव के जंगल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने कम से कम आठ नक्सलियों को मार गिराया है।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने बताया कि जिले के छोटेबेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीनागुंडा और कोरोनार गांवों के मध्य हापाटोला गांव के जंगल में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के संयुक्त दल को गश्त के लिए रवाना किया गया था।

दल मंगलवार दोपहर लगभग दो बजे हापाटोला गांव के जंगल में था तभी नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में बड़ी संख्या में बीएसएफ को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने घटनास्थल से 18 नक्सलियों के शव, एके सीरीज की सात राइफलें और तीन लाइट मशीन गन बरामद किये हैं।

उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में बीएसएफ के एक जवान के पैर में गोली लगी है तथा वह खतरे से बाहर है। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में तीन जवान घायल हुए हैं और घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। फिलहाल क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस घटना के साथ ही इस वर्ष अब तक कांकेर सहित बस्तर क्षेत्र के सात जिलों में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग मुठभेड़ में 68 नक्सलियों को मार गिराया है।

Chhattisgarh | One more security personnel injured in an encounter between police and Naxals in the Kanker district. Encounter is going on in the forest area of the Chhotebethiya police station limits: IG Bastar P Sundarraj



A total of three security personnel have been injured… https://t.co/kEylNvmiHY