National Herald newspaper: 752 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, गांधी परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की विरासत को ही नहीं बल्कि संपत्ति को भी हथिया लिया, भाजपा ने पूछे सवाल

Highlights गांधी परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की विरासत को ही नहीं बल्कि उसकी संपत्ति को भी हथिया लिया है। धनशोधन की जांच के तहत करीब 752 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति और ‘इक्विटी’ हिस्सेदारी (शेयर) जब्त की है। आईटीओ स्थित कार्यालय परिसर, लखनऊ के कैसरबाग के पास मॉल एवेन्यू स्थित नेहरू भवन और मुंबई में हेराल्ड हाउस शामिल हैं।

National Herald newspaper: कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तित नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड से संबंधित संपत्ति जब्त किए जाने पर कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग सहित उसके पापों की सजा भुगतनी होगी।

VIDEO | "The BJP would like to ask a very straight question from the Congress leadership, particularly Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. How rank dishonesty, loot of public property and if action is taken that is negation of democracy?" says BJP leader @rsprasad on… pic.twitter.com/2DeTDdTIcA