National Herald Case: राहुल गांधी से कल फिर होगी पूछताछ, ED ने किया तलब, जानें पूरा मामला

National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को तीसरी बार तलब किया है। मंगलवार की पूछताछ जल्द समाप्त होगी। कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला किया। ये लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बदनाम करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ के दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस सचिव प्रणव झा और NSUI प्रमुख नीरज कुंदन के साथ-साथ पार्टी के अन्य नेता वसंत कुंज पुलिस थाने में 8 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ‘‘कांग्रेस मुख्यालय के चारों ओर छावनी बना दी गई। कांग्रेस नेताओं को घसीटा गया। कल भी दुर्व्यवहार हुआ था।’’

