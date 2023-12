National Alliance Committee: गठबंधन और सीट शेयरिंग पर करेंगे चर्चा, पांच सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन, देखें कौन-कौन शामिल

Highlights पांच सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया। कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले इस समिति की घोषणा की है।

National Alliance Committee: कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के मकसद से मंगलवार को पांच सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक इस समिति के संयोजक होंगे।

Congress President @kharge constitutes 'National Alliance Committee' in the run-up to Lok Sabha elections 2024.



Former Rajasthan CM Ashok Gehlot, former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel part of the committee. pic.twitter.com/zq12cnR2sn