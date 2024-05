Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव ने कहा, 'बिहार में एनडीए खत्म, सुन भाई सुन देश की धुन'

Highlights तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में एनडीए खत्म 4 जून को इंडिया गठबंधन आ रहा है 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को बिहार में 40 में से 39 सीट मिली थी

Tejashwi Yadav:लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि बिहार में एनडीए खत्म है। वहीं, आगे तेजस्वी ने कहा सुन भाई सुन देश की धुन, 4 जून को इंडिया गठबंधन आ रहा है।

#WATCH | On the upcoming #LokSabhaElections2024 , former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, "NDA is finished (in Bihar). I have already told you - 'Sunn bhai sunn desh ki dhun, INDIA gathbandhan is coming on 4th June'..." pic.twitter.com/9o0xJOmQWH