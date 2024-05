Swati Maliwal Controversy: "नहीं दूंगी 'आप' से इस्तीफा, मैंने भी पार्टी के लिए खून-पसीना बहाया है", स्वाति मालीवाल ने 'आप' छोड़ने की संभावनाओं पर दोटूक कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 10:47 AM

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाने के बाद अब स्पष्ट किया है कि वो इतने विवाद के बाद भी पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगी।