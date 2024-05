Lok Sabha Elections 2024: "प्रधानमंत्री जी 'मंगलसूत्र', 'मुजरा' के अब 'पाकिस्तान' पर आ गये, आप कैसे आदमी हैं?", मनोज झा का नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 11:58 AM

Next

राजद नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर निशाना साधा, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है।