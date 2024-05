Kavya Maran: अरबों की मालकिन, टूट गया दिल, फूट-फूट कर रोई काव्या मारन

Highlights चेन्नई में तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता आईपीएल का खिताब फाइनल में हार से टूट गया काव्या मारन का दिल, भावुक हुई सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक दे रहे हैं प्रतिक्रिया

Kavya Maran: आईपीएल 2024 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद की हार से चेन्नई में अरबों की मालकिन काव्या मारन का दिल टूट गया। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक रन लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब अपने नाम किया।

कोलकाता की टीम और मालिक शाहरुख खान जश्न में डूब गए। वहीं, दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन हार का गम बर्दास्त नहीं कर पाई। वह फूट-फूट कर रोने लगी। उन्हें रोते देख देश में रविवार को लाखों दिल टूटे। काव्या कैमरे से चेहरा बचाते हुए रोते हुई दिखी। काव्या जो अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हर मैच में मौजूद होती हैं, वह फाइनल में भी टीम का हौसला बढ़ाने पहुंची थी।

लेकिन, फाइनल में टीम हार गई और काव्या का दिल भी टूट गया। काव्या के भावुक होने वाले पल कैमरे में कुछ देर के लिए रिकॉर्ड हुए। सोशल मीडिया पर काव्या ट्रेंडिंग में हैं। लोग लगातार काव्या के सपोर्ट में एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। काव्या को दिलासा दे रहे हैं कि आपकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, कोई नहीं अगली बार टीम ट्रॉफी जीत जाएगी।

SRH ended their journey as a runner up this year. No one expected this result on the beginning of the season. Appointment of Pat Cummins as the captain was proven game changer for them. #KavyaMaran#KKRvSRH#IPLFinalpic.twitter.com/HVJc81Ivqt